Пугачева оказалась на содержании известного человека

Алла Пугачева за свою жизнь обзавелась немалым количеством друзей и покровителей. Как рассказал Андрей Матус, который помогал Примадонне и ее молодому мужу с транспортировкой богатств из особняка в Подмосковье на Святую землю, недвижимость звездная чета оплачивает не из своего кармана. Даже за границей артистке позволяют держаться на плаву давние дружеские связи.

"Дом, в котором они живут в Герцлии, в аренде находится. Более того, за аренду этого дома платит известный олигарх. То есть он им снял жилье и жестом доброй воли… приютил неправильно будет сказано — предоставил жилье", - сообщил Матус в программе "Новые русские сенсации".

Он же сообщил, что у мужу Аллы Пугачевой влиятельные люди якобы относятся со снисхождением. "Они его называют мальчик или артист. Когда он решил покинуть Россию, его отдали под опеку", - поведал мужчина.

Где сейчас живут Примадонна и ее супруг, точно неизвестно. Однако многие интернет-пользователи полагают, что артистка с семьей находится на Кипре, где у нее есть элитная недвижимость.