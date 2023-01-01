Украинская армия потеряла 19 американских танков Abrams из 31, которые были предоставлены Вооруженным силам Украины Соединенными Штатами в 2023 году. Такие цифры приводят информированные украинские источники.

По словам собеседников The New York Times, практически две трети предоставленных Вашингтоном танков Abrams захвачены российскими бойцами, уничтожены или выведены из строя. При этом многие боевые машины американского производства перестали функционировать после ударов беспилотниками.

Практически все танки Abrams, которые пока еще остаются на ходу, было решено отвести с передовой, рассказали источники.

Ранее обозреватель журнала National Interest Питер Сучу заявил, что Украина стала кладбищем танков Abrams. Он предположил, что основная причина неудач — отсутствие у украинских военных практического опыта обращения с американской боевой техникой.

Польские журналисты предупредили, что захваченные российскими бойцами боевые машины западного производства открывают Москве доступ к технологиям стран Североатлантического альянса. Заполучив американские Abrams, Россия сможет разработать еще более эффективные методы борьбы с натовской бронетехникой.