Москалькова: 33 жителя Курской области возвращены в Россию

В Россию с Украины эвакуированы 33 жителя Курской области. Об этом в понедельник, 3 марта, рассказала уполномоченный по правам человека при российском президенте Татьяна Москалькова.

Как рассказала омбудсмен в своем Telegram-канале, куряне удалось вернуть на родную землю при поддержке Международного Комитета Красного Креста и посредничестве Республики Беларусь.

Среди вернувшихся домой — преимущественно пожилые люди, а также четверо детей. У многих есть тяжелые травмы и болезни, поэтому для их немедленной транспортировки в больницы Курска было вызвано десять машин скорой помощи. Те, кому госпитализация не требуется, уже завтра смогут вернуться домой и обнять своих родных.

Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что за этим возвращением – поиски, многомесячные и тяжелые переговоры, бессонные ночи и переживания родных. Самой пожилой россиянке, вернувшейся домой, в мае будет 90 лет, а самой маленькой нет и двух лет.

Работа по вызволению наших соотечественников будет продолжаться безостановочно до тех пор, пока каждый не вернется домой, пообещал политик.

Ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова рассказала о возвращении в Россию с Украины двух девочек. Она пояснила, что сестренки жили у бабушки с дедушкой на Украине, пока мама работала в России. После начала специальной военной операции приехать за девочками и забрать их женщина уже не смогла.

Тем временем российский лидер Владимир Путин поручил руководству Курской области составить программу восстановления региона, которую будут реализовывать после освобождения нашей земли от врага. Президент отметил, что сделать это нужно "в ближайшее время".