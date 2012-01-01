Маргарита Симоньян: "Пожалуйста, не забывайте Тиграна"

В своем официальном телеграм-канале Маргарита Симоньян опубликовала свежую запись, которую сопроводила архивными кадрами, где запечатлена с супругом, известным режиссером, продюсером Тиграном Кеосаяном. Она сообщила, что сегодня, 3 марта, годовщина их свадьбы. Поэтому Маргарита и выложила старое видео, которое, впрочем, призналась, что смотреть не будет, "иначе разорвется сердце".

"Пожалуйста, не забывайте Тиграна, молитесь за него, просите Господа вернуть его нам. Я верю, что, когда молится много людей, Господь являет и не такие чудеса. Спасибо большое", - написала Симоньян.

В комментариях многочисленные подписчики выразили надежду на скорое выздоровление Кеосаяна и поздравили Симоньян с годовщиной.

Напомним, в начале года Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и находится в коме. Об этом сообщила его жена Маргарита Симоньян. Она рассказала, что у Кеосаяна проблемы с сердцем.

Маргарита и Тигран вместе с 2012 года, однако лишь десять лет спустя официально оформили отношения. В 2013 году Симоньян родила Кеосаяну дочь Марьяну, а в 2014-м - сына Баграта. А еще пять лет спустя у Маргариты родилась вторая дочь Маро.