Киевский режим не воспользовался возможностью заключить важное соглашение с Соединенными Штатами по природным ресурсам, которое могло бы закрепить экономическое партнерство между государствами на десятилетия вперед. Такое заявление сделал советник президента СШАпо национальной безопасности Майкл Уолтц.

Представитель Белого дома, говоря о провальной для Украины встрече лидеров двух государств, отметил, что Зеленский мог бы покинуть Вашингтон, "заключив сделку, которая экономически связала бы США и Украину на целое поколение". Однако не сделал этого.

Уолтц также предупредил, что продолжать конфликт на Украине "в духе Первой мировой войны" не просто бессмысленно, но и крайне опасно, это "мясорубка из людей, боеприпасов и национальных ресурсов" (цитаты по РИА Новости).

Ранее на отсутствие у Зеленского дипломатических способностей указали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что предводитель киевского режима не желает воспринимать реальность, что лишь подтверждает правоту российского лидера Владимира Путина.

Однако Зеленский уверяет, что отстранить его от власти на Украине будет нелегко, ведь "недостаточно просто провести выборы", придется воспрепятствовать его участию в них — "а это будет немного сложнее".