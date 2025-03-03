СБУ заочно предъявила обвинения Григорию Лепсу

Сегодня, 3 марта, Служба безопасности Украины сообщила, что завела дело против российского певца Григория Лепса. Его обвинили в поддержке СВО, а также обратили внимание на его обещание платить российским военным по миллиону рублей за каждый уничтоженный танк ВСУ. Также артисту припомнили, что он регулярно оказывал гуманитарную помощь бойцам, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины предъявила заочное обвинение российскому артисту SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) за концерты в поддержку России. Киевский режим обвиняет певца в открытой поддержке российских властей и армии.

Меж тем Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины получил полномочия по блокировке российской музыки. Ведомство рассказало о нововведении вскоре после того, как на сайте украинского кабмина петиция о запрете песен на русском языке на стриминговых платформах набрала 25 тысяч голосов.