Совет Безопасности ООН должен отреагировать на узурпацию Владимиром Зеленским власти на Украине. С таким призывом выступил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сидит в следственном изоляторе по подозрению в государственной измене.

Нардеп потребовал от Совбеза всемирной организации отреагировать на то, что Зеленский прибрал власть к рукам. По мнению Дубинского, "диктатура на Украине должна стать юридически установленным фактом", сообщает РИА Новости.

Зеленский утратил легитимность в качестве президента Украины еще в мае 2024 года, но отказываться от власти не собирается, ссылаясь на невозможность выборов нового главы государства из-за военного положения.

Более того, Зеленский уверяет, что отстранить его от власти на Украине будет нелегко в любом случае, ведь "недостаточно просто провести выборы", придется воспрепятствовать его участию в них — "а это будет немного сложнее".

Президент США Дональд Трамп указывал на то, что "диктатор без выборов" Зеленский отказывается провести новые президентские выборы на Украине, несмотря на риск полной утраты страны.