Евросоюз не предъявляет каких-либо требований к одежде участников предстоящего саммита. Такое заявление сделала в понедельник, 3 марта, представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.

У чиновницы поинтересовались, обязательно ли являться на саммит в деловых костюмах. Пиньо в ответ процитировала главу киевского режима Владимира Зеленского, из-за внешнего вида которого и возник вопрос. Представитель ЕК заявила, что "нынешний контекст слишком серьезен для обсуждения таких вопросов", сообщает РИА Новости.

С начала российской специальной военной операции Зеленский перешел на весьма своеобразный стиль, больше пригодный для туристических походов или занятий спортом, чем для мероприятий на высшем политическом уровне. Глава киевского режима, например, явился на прием к королю Англии в кофте цвета хаки и мятых штанах.

Появление Зеленского в Белом доме в лонгсливе и штанах черного цвета президент США Дональд Трамп, встречавший гостя, отметил саркастичным замечанием о том, что предводитель киевского режима "приоделся". В ходе открытой части переговоров тема одежды вновь всплыла. Зеленскому указали на то, что его внешний вид демонстрирует неуважение к принимающей стороне и всем американцам.