Психолог объяснил стремление юных пассий выйти замуж за Лепса и Горобца

В конце прошлого года 49-летний режиссер Марк Горобец женился на 18-летней актрисе Александрине Олексюк. Этот союз вызвал волну громких обсуждений в Сети. Многие интернет-пользователи сочли, что Александрина выглядит еще моложе своих лет, и назвали этот брак мезальянсом. Впрочем, летом должен пойти под венец певец Григорий Лепс со своей юной невестой Авророй Киба. Там разница в возрасте еще больше.

Семейный психолог Ангелина Бубнова объяснила стремление мужчин жениться на женщинах, годящимся им в дочки, а то и во внучки, инстинктом и стремлением продолжения рода. Однако в основном причина скорее скрывается в разного рода кризисах.

"Кризис среднего возраста, который случается после 40 и может продлиться долго. Кризис в отношениях с прежней партнершей. И даже творческий кризис, спасение от которого вдруг находится в новых ярких эмоциях. В период кризиса мужчина подсознательно стремится доказать себе и окружающим, что он еще молодец", - объяснила психолог.

Специалист отметила и решение юных дев идти под венец с мужчинами, годящимися им в отцы или даже дедушки. Не всегда причина в финансовой состоятельности партнера. По словам эксперта, девушек подталкивают в объятия возрастных мужчин тоже кризисы и комплексы.

"Эти девочки либо выросли в неполной семье, либо у них был холодный и властный отец. В любом случае они недополучили отцовской любви, тепла и заботы. А тут наверстывается упущенное", - рассказала Бубнова.

Она отметила, что такие союзы распадаются сразу, как только партнеры получат желаемое, либо эти отношения длятся годами. В качестве примера психолог привела брак Александра и Лидии Вертинских, передает "Мир новостей".