Белый дом назвал условие возобновления переговоров с Зеленским

Американские власти готовы вновь работать с Украиной по соглашению о добыче полезных ископаемых и стремятся "двигаться вперед в позитивном ключе". Такое заявление сделал в понедельник, 3 марта, советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц.

Как подчеркнул Уолтц, американский лидер Дональд Трамп готов вернуться к переговорам по природным ресурсам Украины, если глава киевского режима Владимир Зеленский сменит свою позицию относительно урегулирования конфликта с Россией.

В Белом доме пояснили, что "мы должны услышать от Зеленского, что он сожалеет о произошедшем, готов подписать сделку по минералам и участвовать в мирных переговорах".

По мнению Уолтца, "это не слишком большая просьба", тем более что дальше невозможно продолжать военные действия без мирного плана, сообщает Fox News.

Предполагалось, что соглашение по недрам будет подписано 28 февраля — Зеленский специально для этого прилетел в Вашингтон. Однако встреча с президентом США Дональдом Трампом и его заместителем обернулась скандалом, после которого главу киевского режима выгнали из Белого дома. Договор так и не был подписан.

Американские власти подчеркивали, что Зеленскому придется извиниться и доказать настрой на перемирие с Россией, прежде чем тема соглашения по недрам вновь будет поднята. Госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что именно действия Владимира Зеленского в Белом доме стали помехой в дипломатических усилиях Вашингтона по Украине.