О комплексном развитии территорий и создании так называемого "земельного банка" шла в понедельник речь на оперативном совещании премьер-министра с его заместителями.

Михаил Мишустин потребовал навести порядок в вопросах использования земельного фонда. Он не должен простаивать без пользы для государства, неэффективно используемые участки надо вовлекать в хозяйственный оборот. Это поможет развивать строительство жилья и инфраструктуры, повысит инвестиционную активность и будет способствовать появлению новых рабочих мест.

Законопроект об инвентаризации сейчас уже почти готов. Документ позволит сделать систему управления недвижимостью более прозрачной. Так, решения о передаче федерального имущества в региональную или муниципальную собственность будет принимать специальная правительственная комиссия. Помогают и новые цифровые сервисы.