Россия ответила на японские санкции

Российские власти предприняли меры в ответ на очередные рестрикции, введенные Японией. Об этом в понедельник, 3 марта, рассказали в Министерстве иностранных дел России.

Как поясняет ведомство на своем официальном сайте, в ответ на продолжающиеся санкционные действия официального Токио в отношении России было решено закрыть въезд в нашу страну девяти гражданам Японии.

Среди тех, кто включен в черный список российского МИД, значатся министр иностранных дел Японии Такэси Ивая, японский посол на Украине Масаси Накагомэ и его предшественник в этой должности Кунинори Мачуда, президент Isuzu Motors Ltd. Синсукэ Минами.

Ранее посол России в Токио Николай Ноздрев отмечал, что ограничительные меры Японии против нашего государства говорят "о недальновидности японского официоза, его весьма поверхностном понимании глобальных геополитических процессов".

При этом генеральный секретарь кабмина Японии Ёсимаса Хаяси заявлял, что японские власти будут тщательно отслеживать тенденции в отношениях между Москвой и Вашингтоном, поскольку "двусторонние отношения США и России имеют большое влияние на решение мировых вызовов".