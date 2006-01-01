Ольга Ломоносова назвала единственную причину для брака с Павлом Сафоновым

Актриса Ольга Ломоносова прославилась 20 лет назад, когда на экраны вышел многосерийный фильм "Не родись красивой", в котором она сыграла одну из главных ролей. Сейчас актриса не только успевает сниматься, но еще и играть в театре и воспитывать троих детей от актера, режиссера Павла Сафонова. Их дочкам Варваре и Александре 18 и 13 лет соответственно, а сыну Федору - семь.

И если Варя занимается балетом, то Саша ходит в театральный кружок и музыкальную школу. В той же музшколе занимается и Федя, а еще он увлекается футболом. Когда была пандемия, Ломоносова призналась, что это было "классное время": тогда все сидели дома, Ольга постоянно готовила, они смотрели фильмы и играли в настольные игры.

Не секрет, что Ломоносова и Сафонов до сих пор официально не оформили отношения. Актриса не видит в этом надобности. "Когда слышу или читаю о себе, что людей до сих пор волнует, что мы с Пашей не женаты, меня это сильно удивляет. Ребят, мы вместе с 2006 года, у нас старшему ребенку 19 лет. Какие вообще могут быть вопросы?" - удивилась Ломоносова.

И все же актриса не исключает того, что они с Сафоновым рано или поздно распишутся. Есть одна веская причина, о которой заговорила Ольга.

"Мы не молодеем и законы у нас таковы, что в случае чего и попрощаться с человеком не дадут, скажут: "Уходите, вы никто". Вот этого, конечно, не хотелось бы", - призналась актриса в беседе с lady.mail.ru.