Европа должна взять на себя ведущую роль в вопросе гарантий безопасности Украине, но без поддержки Соединенных Штатов не обойтись. С таким признанием выступил в понедельник, 3 марта, глава британского кабмина Кир Стармер.

Обращаясь к парламенту Великобритании, Стармер предупредил, что "нам предстоит сделать больше в сфере гарантий безопасности" для киевского режима. Однако "для этих гарантий необходима поддержка США".

Свое стремление не прекращать поддержку Украины политик объяснил тем, что это "жизненно важно для нашей национальной безопасности", поскольку Россия якобы "представляет угрозу в наших водах и воздушном пространстве". С учетом этого Великобритания выступает за отправку своих войск на Украину, цитирует заявление Стармера РИА Новости.

Ранее выяснилось, что в коммюнике по итогам саммита Евросоюза, запланированного на 6 марта, будет содержаться пункт с требованием предоставить крепкие и надежные гарантии безопасности для Украины. Однако об этом говорили еще до того, как Зеленский настроил против себя президента США и его заместителя, со скандалом покинув Белый дом. Великобритания в Евросоюз больше не входит, вопросы поддержки киевского режима она решает самостоятельно.

Американские власти уверяют, что готовы "двигаться вперед в позитивном ключе", но только если Владимир Зеленский сменит свою позицию относительно урегулирования конфликта с Россией.