Дмитрий Певцов: "Главная задача для чиновника — усидеть в кресле"

Дмитрий Певцов с недавних пор не только актер, но и депутат. Артист сделал вывод, что быть чиновником крайне опасно для личности. В свежем интервью актер сообщил:

"Знаете, профессия актера включает в себя наблюдение за людьми, за тем, что происходит с их характером, личностью. Так вот, по наблюдениям, чиновничий пост — штука для личности очень опасная. Главная задача для чиновника — усидеть в кресле. В этом смысл его существования, а не в выполнении своих обязанностей".

Дмитрий Певцов поделился собственным опытом, будучи депутатом. Он рассказал, что получил много "отписок" на свои запросы. "Тебе просто говорят: "Парень, здесь бетонная стена, иди отсюда, не лезь со своими запросами". Но справедливости ради надо сказать, что ситуация все же потихоньку выправляется — процесс оздоровления чиновничьего клана пошел", - отметил Певцов.

При этом он отметил, что после начала СВО стало больше законов, увеличилась быстрота их принятия. Дмитрий Певцов выразил мнение, что и в Госдуме и на госслужбе должны быть участники спецоперации.

"Они обществу нашему нужны! Эти люди, а их уже сотни тысяч, знают, где белое, где черное, где враг, и что с ним делать. Да, через боль, через смерть, но мы поворачиваемся в нужную сторону", - заключил актер в беседе с aif.ru.