Президенту США Дональду Трампу и главе киевского режима Владимиру Зеленскому не помешало бы сходить в сауну, прежде чем вернуться за стол переговоров. С таким неожиданным предложением выступил в понедельник, 3 марта, президент Финляндии Александер Стубб.

По словам финского политика, случается так, что "иногда публичная дипломатия не работает". В подобной ситуации Стубб призвал поступать так, как делают финны: "Сделать глубокий вдох, принять холодную ванну, посетить сауну, подышать и вернуться за стол переговоров".

Президент Финляндии призвал Вашингтон и Киев все-таки подписать соглашение по украинским недрам, поскольку именно этот документ может стать "переломным моментом в большей сделке в сторону прекращения огня и мирных переговоров", сообщает Bloomberg.

Ранее в Белом доме, вспоминая о провальной встрече Зеленского и Трампа, отметили, что киевский режим упустил шанс заключить важное соглашение с Соединенными Штатами по природным ресурсам, которое могло бы закрепить экономическое партнерство между государствами на десятилетия вперед.

Тем временем на Украине раздаются призывы к Совету Безопасности ООН о спасении от Зеленского. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, обвиненный на родине в госизмене, заявил, что "диктатура на Украине должна стать юридически установленным фактом".