Худшее заявление, которое мог сделать предводитель киевского режима Владимир Зеленский, — это его утверждение, что до завершения военных действий между Россией и Украиной еще далеко. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп.

Как написал американский политик в социальной сети Truth Social, Зеленский своими высказываниями подтвердил "то, что я говорил: этот парень не хочет, чтобы был мир, пока он имеет американскую опору". Однако "Америка больше не будет мириться с этим".

Трамп также напомнил, что европейцы, на которых так рассчитывал Зеленский, ясно заявили, что не смогут "выполнять работу без США". С учетом этого президент Соединенных Штатов поинтересовался, "о чем они думают".

В то же время министр торговли США Говард Латник назвал Владимира Зеленского человеком-проблемой за его высказывания о репарациях, гарантиях безопасности и возврате к границам 1991 года. Как подчеркнул американский политик, это попросту невозможно в сложившихся условиях, а Зеленский ведет себя отнюдь не как человек, желающий мира.

Ранее британский премьер Кир Стармер действительно признал, что Европа не может предоставить Украине гарантии безопасности без поддержки США, хотя именно Европа должна взять на себя ведущую роль в этом вопросе.

При этом бывший руководитель аппарата шефа Пентагона Келли Магсамен предупредила, что утрата поддержки Вашингтона может парализовать Украину буквально за несколько недель.