Новое фото Пугачевой сразило наповал

Алла Пугачева много лет назад ввела традицию отмечать праздник Желтых цветов в первое воскресенье весны. Неизменно на этом мероприятии Примадонна "разрешает весну". Годами на праздник артистка созывала самых близких друзей и родных. Однако последние года три Примадонна с ностальгией вспоминает эти посиделки. Сейчас она не в состоянии созвать гостей, потому что не живет в России.

Где находится артистка, точно неизвестно. Напомним, что после отъезда из России Пугачева с мужем и детьми Лизой и Гарри обосновалась в Израиле. Однако вскоре они вынуждены были уехать из страны, когда обострился палестино-израильский конфликт, а семейству даже пришлось отсиживаться в бомбоубежище. Затем они якобы перебрались на Кипр. Там у Примадонны есть элитная недвижимость. Но и на райском острове артистка долго не пробыла. Летом прошлого года Пугачева отправилась в Латвию.

Меж тем на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Алла опубликовала свежее фото, на котором сделала селфи крупным планом. В Сети пользователи немедленно отреагировали на публикацию. Многие были сражены наповал и стали гадать, что с лицом артистки. Они сочли, что то ли из-за фильтров, то ли из-за пластики один глаз Аллы оказался меньше другого. Другие обратили внимание, что на лице Пугачевой ни единой морщинки, но это невозможно, ведь ей 75 лет. Третьи сравнили неестественную ровность лица с кожей на шее, которую, по их мнению, Примадонна забыла отретушировать, и там невооруженным глазом видны пигментные пятна.