Очередная ротация наблюдателей Международного агентства по атомной энергии проводилась с ведома украинских властей. Об этом в понедельник, 3 марта, рассказал руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Как подчеркнул Гросси в ответ на обвинения Киева в том, что МАГАТЭ якобы самовольно и без согласования осуществило ротацию через российскую территорию, на самом деле он обсуждал этот вопрос и с главой киевского режима Владимиром Зеленским, и с главой МИД Украины.

Директор МАГАТЭ отметил, что сложилась сложная ситуация — было сделано исключение из общего правила ради безопасности экспертов агентства. Иных причин для особого порядка ротации не было, причем "неправда, будто мы действовали в одностороннем порядке", цитирует Гросси РИА Новости.

Киевский режим уже не раз обвиняли во вранье о реальном положении на Запорожской атомной электростанции. Ирландский журналист Чей Боуз разоблачал фейки Украины о якобы российских атаках на ЗАЭС, заявив, что украинские националисты сами "бомбили объект неоднократно".

Вслед за этим России пришлось опровергать заявления Владимира Зеленского о якобы попадании российского дрона по Чернобыльской АЭС. В Москве вновь подчеркнули, что российский бойцы никогда не бьют по ядерной энергоинфраструктуре.