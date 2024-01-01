Эрдоган назвал важное условие решения конфликта на Украине

Турция продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. С таким заявлением выступил в понедельник, 3 марта, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

При этом политик подчеркнул, что Анкара всегда "стремилась найти решение для украинского кризиса, не подливая масла в огонь". Турция убеждена: возможное решение "не может быть найдено ни без России, ни без Украины", цитирует заявление Эрдогана РИА Новости.

Незадолго до этого Эрдоган обсуждал украинский конфликт с посетившей Турцию Валентиной Матвиенко. Спикер Совфеда передала турецкому президенту устное послание российского лидера Владимира Путина по международной повестке. Вслед за этим Эрдоган заявил, что Турция в любое время готова предоставить площадку для разрешения конфликта на Украине.

18 февраля Эрдоган принимал Зеленского в Анкаре. Политики говорили про урегулирование конфликта на Украине и гарантии безопасности. Эта встреча состоялась на фоне российско-американских переговоров в Саудовской Аравии, на которые не позвали представителей киевского режима, хотя речь велась про украинский кризис.

До того сообщалось, что Эрдоган продвигает идею заморозить конфликт на Украине по текущей линии фронта. Однако в Кремле отвергли такой вариант как категорически неприемлемый. Москва напомнила, что для остановки боевых действий необходимо соблюсти условия, о которых в июне 2024 года говорил российский лидер Владимир Путин.