Помог эвакуироваться раненым: новые подвиги героев СВО

Новые примеры мужества российских бойцов в ходе СВО. Ефрейтор Роман Новиков, действуя в составе мотострелков, оказывал поддержку военнослужащим во время штурма опорного пункта противника. Подобравшись к форпосту, Роман прицельным огнем уничтожил долговременную огневую точку и пулеметный расчет неонацистов. Враг был вынужден отступить. После окончания боя ефрейтор Новиков оказал помощь раненым и помог им эвакуироваться.

Ефрейтор Денис Тришакин под артобстрелом и вражескими атаками fpv-дронов смог оказать медицинскую помощь раненым военнослужащим и эвакуировать их в безопасное место. Обнаружив приближающийся беспилотник противника, Денис уничтожил его из стрелкового оружия. Дрон сдетонировал в воздухе, не причинив вреда личному составу. Благодаря смелым и решительным действиям ефрейтора Тришакина жизни наших бойцов были спасены.