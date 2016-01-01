В близком окружении рассказали о травме Джоли, которую ей нанес Питт

Когда-то Анджелина Джоли и Брэд Питт считались одной из самых красивых пар в мировом шоу-бизнесе. Влюбленные воспитывали шестерых детей: троих родных и троих приемных. Со стороны казалось, что их брак идеален. Однако в 2016 году актриса неожиданно подала на развод. Анджелина обвинила Брэда в жестоком обращении и забрала себе всех детей.

На протяжении восьми лет актеры не могли прийти к соглашению в вопросах опеки и раздела имущества. До сих пор Джоли и Питт продолжают бороться за винодельню в Провансе. Впрочем, в конце прошлого года стало известно, что экс-супруги все-таки достигли некоторых соглашений об условиях развода.

Меж тем в близком окружении Анджелины рассказали, что актриса до сих пор переживает травму, которую ей нанес некогда любимый мужчина. Поэтому она до сих пор не обрела новую любовь. При этом приближенные к актрисе сообщили журналистам, что она готова к отношениям.

"Ей тяжело доверять мужчинам после того, что она пережила с Брэдом. Она не думает, что когда-либо оправится от травмы, связанной с отношениями с Питтом... И все же Анджелина чувствует себя полноценной, она довольна своими детьми и жизнью", - сообщили в близком окружении актрисы журналу Us Magazine.

Отметим, что в Голливуде неоднозначно относятся к разводу Питта и Джоли. Нашлось немало знаменитостей, публично поддержавших Брэда. По их мнению, Анджелина притворяется жертвой, а на самом деле годами манипулировала мужем и "трепала нервы" ему.