Российские военные заняли более выгодные рубежи и улучшили положение по переднему краю на стратегически важных участках фронта. Нанесли поражение инфраструктуре аэродромов, цехам по производству беспилотников, складам с боеприпасами, бронетехнике, а также - вооруженным формированиям ВСУ в 139 районах.

В Херсонской области по укрепленным позициям противника ударил "Град". После получения данных от воздушной разведки артиллеристам понадобилось всего несколько минут, чтобы прибыть в район боевого применения и открыть огонь. На Артемовском направлении точно сработали расчеты 152-миллимитровой буксируемой артиллерийской установки "Мста-С". Корректировку цели вели операторы беспилотников в режиме реального времени. На Ореховском направлении мощную поддержку передовым отрядам оказывают танкисты. Экипажи Т-72 Б3 успешно поражают цели на значительном удалении вне прямой видимости.

Уверенно атакуют врага наши бойцы в Курском приграничье. Минобороны опубликовало кадры, на которых видно, как несколько дней назад в ходе наступательных действий подразделения группировки "Север" взяли под полный контроль село Погребки - один из самых укрепленных рубежей неонацистов в Суджанском районе. При поддержке авиации и артиллерии штурмовые отряды прорвали оборону ВСУ, несмотря на превосходящие силы противника.