ПВО отразила атаку 18 беспилотников ВСУ на российские регионы

Очередную попытку киевского режима устроить теракт в российских регионах отразили силы противовоздушной обороны. Над территорией России сбито восемнадцать украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 10 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией Ростовской области. Три украинских дрона перехвачено над Воронежской областью, два – над Самарской областью. По одному беспилотнику сбито над территориями Курской, Белгородской и Астраханской областей.

Как сообщил в Telegram врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, в результате массированной атаки дронов в Чертковском районе загорелся нефтепровод. Персонал был эвакуирован. Также из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории промобъекта в селе Сохрановка Чертковского района. Возгорания оперативно ликвидированы, пострадавших нет.