Политолог Блохин: Перепалка Трампа и Зеленского войдет в учебники истории

Насколько серьёзные потери понесёт Украина, если Дональд Трамп после скандала в Белом доме откажет ей в помощи? На кого рассчитывает глава киевского режима? И хватит ли европейским покровителям Зеленского финансовых и военных возможностей, чтобы продолжать накачивать Украину оружием без участия США?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с лектором российского общества "Знание" Константином Блохиным.

"Перепалка Трампа и Зеленского – историческое событие. Она точно войдет в учебники истории. Понятно, что ее будут преподносить иначе. Зеленский явно является проблемой для мирного урегулирования. Это только сближает позиции США и России", - отметил он.

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