Папа римский пережил приступы острой дыхательной недостаточности

У папы римского Франциска I, который в больнице получает лечение от пневмонии, зафиксированы два эпизода острой дыхательной недостаточности. Понтифик благополучно их пережил. Об этом в понедельник, 3 марта, рассказали в пресс-службе Ватикана.

Как уточняется в сообщении, которое цитирует ТАСС, эти приступы были спровоцированы значительным скоплением эндобронхиальной слизи и последующим бронхоспазмом.

Врачи сделали две бронхоскопии для аспирации обильного секрета, а затем возобновили неинвазивную искусственную вентиляцию легких. Папа Франциск остается в сознании и ориентируется в пространстве, отвечая на действия медиков.

Между тем поговаривают, что Ватикан уже вовсю готовится к конклаву для избрания нового главы Римско-католической церкви. Даже если папа Франциск сможет победить тяжелую болезнь, он почти наверняка уйдет в отставку по состоянию здоровья. Понтифик сам не раз обещал, что откажется от папского престола, если почувствует, что не в силах исполнять свои обязанности.

Однако 20 февраля Швейцарский гвардейский корпус Ватикана опроверг публикации о том, что начал готовиться к похоронам Франциска I. Там заверили, что продолжают несение службы в обычном режиме.