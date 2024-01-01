Президент США Дональд Трамп, вопреки инсинуациям, не вмешивается в украинскую политику. Такое заявление сделал в понедельник, 3 марта, американский министр торговли Говард Латник.

Глава Минторга США прокомментировал в эфире CNN предположения о том, что Вашингтон стремится отстранить от власти на Украине Владимира Зеленского, президентские полномочия которого официально истекли еще в мае 2024 года.

Как подчеркнул Латник, Трамп не пытается сместить Зеленского, на самом деле американский лидер хочет "стать миротворцем" в конфликте между Россией и Украиной.

Американский министр рассказал, что далее Трамп "будет определять, какие инструменты он может использовать в отношении России, а какие – в отношении Украины, чтобы заставить их сесть за стол переговоров".

Тем временем сам Трамп, со скандалом выставивший Зеленского из Белого дома и отказавшийся подписывать с ним договор о редкоземельных металлах, сделал новое громкое заявление. Президент США отметил, что предводитель киевского режима не хочет мира, пока может полагаться на Вашингтон, однако "Америка больше не будет мириться с этим".

Российский лидер Владимир Путин, говоря о будущем Украины и отношениях с США, указывал, что Зеленский стал токсичной фигурой как для армии, так и для всего украинского общества. Он уклоняется и от мирных переговоров с Москвой, и от выборов нового президента Украины.