"Я не "традиционная жена": Меган Маркл рассказала о личной жизни

Меган Маркл дала интервью в преддверии выхода своего кулинарного шоу. Она не только рассказала о том, как работала на кухне во время съемок, но и поделилась деталями личной жизни. В частности, Меган призналась, что позиционирует себя не как обычную домохозяйку.

"Я не "традиционная жена". Я вижу себя как предпринимателя и женщину-основателя. И если в итоге бренд станет влиятельным, это здорово", - заявила Меган журналу People.

Кроме того, автор материала рассказал, что ее муж, принц Гарри, приходил на съемки кулинарного шоу Меган, был со всеми дружелюбен и приветлив, однако постарался не привлекать к себе излишнего внимания, потому что это был "звездный час" его супруги.

Маркл рассказала, что обожает проводить время со своей семьей. Причем они не делают ничего особенного или такого, чего не могут другие семьи. Она сообщила, что обычно они вместе обедают, по вечерам пакуют ланчбоксы и обсуждают события дня. Вечером Гарри и Меган могут что-то выпить и посмотреть фильм. Они любят сериал "Терапия", только что закончили "Черных голубей" и ждут новый сезон "Белого лотоса".

Отметим, что несколько лет назад Гарри и Меган покинули Великобританию, отказавшись от своих королевских обязанностей. Теперь они вместе с сыном Арчи и дочкой Лилибет живут в Калифорнии, в Монтесито.

"Пять лет назад Арчи было всего 8-9 месяцев, так что моя жизнь сильно изменилась. Любой, у кого есть дети, скажет вам, что это огромная эволюция для женщины за это время. Представляете? Это только начало. Жизнь полна сюрпризов. И, боже мой, через десять лет Арчи будет водить!" - воскликнула Меган.