Правительство Ирландии решило обеспечить себе свободу действий, чтобы получить возможность участвовать в миротворческих миссиях без официального мандата ООН. Об этом в понедельник, 3 марта, рассказал посол России в Дублине Юрий Филатов.

Ирландский кабмин разработал поправки в законодательство, которые разрешат властям Ирландии посылать своих миротворцев за рубеж без санкции Совета Безопасности ООН.

Как подчеркнул российский дипломат, в Дублине "хотят развязать себе руки" на фоне обсуждения отправки европейских военных на Украину, причем "под это накручивается вся система аргументов о помехах со стороны ООН", что вполне укладывается в общую линию правительства Ирландии.

Филатов призвал официальный Дублин не лицемерить — прямо говорить, если не устраивает Устав ООН, а "не лукавить, ерзать, выдумывать совершенно необоснованные вещи", сообщает ТАСС.

Ранее британский премьер Кир Стармер заявил, что Европа должна взять на себя ведущую роль в вопросе гарантий безопасности Украине. При этом он подчеркнул, что без поддержки Соединенных Штатов здесь не обойтись.

Другой европейский политик предложил Киеву и Вашингтону оригинальный способ разрядить накалившуюся атмосферу. Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что президенту США Дональду Трампу и главе киевского режима Владимиру Зеленскому не помешало бы сходить в сауну, прежде чем вернуться за стол переговоров.