Зеленский "укусил руку, которая его кормит", заявили в Белом доме

Владимир Зеленский "укусил руку, которая его кормит", когда вступил в перепалку с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете США. Об этом во вторник, 4 марта, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

По её словам, Зеленский был в шаге от заключения сделки по полезным ископаемым, но решил "поставить телегу впереди лошади".

Левитт добавила, что американский народ уже устал оплачивать продолжение конфликта на Украине, но Зеленский пока попросту не хочет договариваться о соглашении.