Вэнс: Трамп старался быть дружелюбным первые полчаса встречи с Зеленским в Белом доме

Президент США Дональд Трамп пытался быть дружелюбным первые полчаса встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме, несмотря на "уколы" в свой адрес. Об этом во вторник, 4 марта, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

По его словам, Зеленский не сможет вернуться с Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине.

Вэнс также отметил, что Европа пытается настроить Зеленского на "бесконечное продолжение" боевых действий против России. Он призвал страны Европы в частном порядке донести до Зеленского необходимость прекращения конфликта.

Вице-президент США добавил, что участие Вашингтона в экономике Киева — куда лучшая гарантия безопасности, чем военнослужащие из стороннего государства.