Автор хитов "Любэ" Александр Шаганов отмечает юбилей

60-летний юбилей отмечает сегодня поэт Александр Шаганов. На его стихи написано шесть сотен песен, и каждая - настоящий хит. Он долго скрывал свое авторство даже от друзей - стеснялся. А положенные на музыку слова гремели на всю страну, песни на стихи Шаганова даже стали считать народными.

Сегодня у Александра Шаганова поёт душа. Для него лучший способ отметить юбилей - исполнить собственные хиты для близких и друзей. От подарков в виде цветов юбиляр не отказывается.

В то, что Шаганову - 60, не верят ни поклонники, ни друзья детства. Может, потому, что почти все его песни связаны с молодостью. Он и на экране впервые появился благодаря невероятно популярному клипу юного Дмитрия Маликова с простым и многообещающим названием.

Но до этого были не менее популярные песни групп "Черный кофе" и "Любэ". Их пела вся страна. Удивительно, но поначалу поэт Шаганов скрывал авторство. Студент Электротехнического института попросту стеснялся.

Успех написанных в соавторстве с Игорем Матвиенко песен для "Любэ" и других групп заставил открыть своё имя. Юбиляр называет тот период образно: вертикальный взлёт.

Александр Шаганов - человек солнечный и неугомонный. Он с недавних пор пишет картины, скромно подписываясь - "Поэт Шаганов". Водит экскурсии по любимой Таганке, в ходе которых совершенно незнакомые люди становятся ему родными.

Возможно, в этой открытости и любви к жизни кроется секрет успеха Шаганова. Не зря все шесть сотен написанных им песен попадают в душу. И остаются там навсегда.

Сейчас его главная тема - юбилей Победы. Написал песню о тех, благодаря кому мы все сейчас живы. Александр Шаганов говорит, что для молодых исполнителей он - музейный экспонат. Скромничает. Его песни поют мамы - как колыбельные, влюбленные - как признание. И дети - как уверенность в светлом и талантливом будущем. Как у их автора.