Белый дом: США столкнулись с упрямством Зеленского в ходе переговоров по Украине

Глава киевского режима не настроен на мирные переговоры, это подчеркнула перепалка Владимира Зеленского с Дональдом Трампом во время встречи в Вашингтоне. Такое мнение выразила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"И, честно говоря, было крайне приятно наблюдать за тем, как президент Трамп и вице-президент Вэнс защищали интересы Америки перед всем миром", — отметила в интервью телеканалу Fox News Ливитт.

По ее словам, за закрытыми дверьми при попытке достичь настоящего мирного соглашения Трамп и Вэнс столкнулись с упрямством Зеленского и всей украинской делегации.

Напомним, 28 февраля в Вашингтоне прошли переговоры главы киевского режима с президентом США. Во время встречи между Трампом и Зеленским произошла перепалка. Американский лидер обвинил украинского коллегу в неуважении и попросил покинуть Белый дом. Переговоры были завершены досрочно.