Главы ряда европейских стран обещают поддерживать Владимира Зеленского, но только во время публичных заявлений. Стоит беседе перетечь в частное русло, как те же самые люди говорят, что главе киевского режима следует сесть за стол переговоров. Об этом рассказал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Руководители европейских государств на публике раздувают грудь и заявляют: "Мы с президентом Зеленским на ближайшие 10 лет". А затем в частном порядке берут трубку и говорят: "Это не может продолжаться вечно. Он должен сесть за стол переговоров", - отметил вице-президент США в интервью телеканал Fox News.

Вэнс считает, что лидеры стран Европы должны прямо говорить Зеленскому, что "кровопролитие, убийства и экономическое разрушение не могут продолжаться бесконечно".



Отметим, что после провала в США Владимир Зеленский прибыл в Лондон, где премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел посвященный Украине саммит европейских лидеров. По итогам встречи Франция, Британия и еще ряд стран заявили, что по-прежнему будут помогать Киеву и рассчитывают в этом на поддержку США.