Дональд Трамп отверг обвинения в симпатиях к России. Президент США заявил журналистам, что ничего не дал России, кроме горя. Выступление американского лидера транслировал телеканал Fox News.

Американский лидер отметил, что его обвиняют в помощи России. Притом, что в реальности, по словам Трампа, он дал России санкции и горе, а Украине – Javelin, которые "помогли остановить русские танки у Киева".

Президент США ранее заявил, что Вашингтон не будет продолжать поддерживать Киев, если тот не предпримет явные шаги по урегулированию конфликта. Жесткие решения Белого дома последовали за пятничной перепалкой Трампа и Зеленского в Овальном кабинете, где планировалось подписание соглашения о редкоземельных металлах. Диспут окончился тем, что, по данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома.