Мощный прорыв российских войск в зоне СВО. Наши мотострелки и десантники берут в окружение группировку неонацистов к северо-западу от Великой Новосёлки. Идут бои у сёл Днепроэнергия и Привольное. Также продвижение - на Красноармейском участке. Российские артиллеристы заняли новые тактические высоты и не позволяют украинским боевикам проводить ротации.

Самоходная артиллерийская установка "Гиацинт - С" приступает к работе. У расчета есть всего несколько минут, чтобы нанести удар по целям и не попасть под ответный огонь. Бойцы быстро выводят машину на позицию, заряжают пушку и делают несколько точных выстрелов.

"Гиацинт - С", объясняют военные, оружие универсальное. Отлично бьет и по фортификационным сооружениям, и по движущейся технике, и по живой силе.

А на этих кадрах - работа еще одной артиллерийской установки "МСТА-С". На Артемовском направлении, где сейчас активные боевые действия, наши военные наносят удары по огневым позициям ВСУ, минометным батареям, средствам противовоздушной обороны и долговременным огневым точкам. За успешное поражение целей отвечают в том числе беспилотные разведывательные группы.

Огромную роль беспилотники играют и на Южно-Донецком направлении, одном из самых тяжелых для ВСУ. Наши военные продвигаются здесь быстро и тем самым заставляют противника буквально бежать с позиций. А российские ударные беспилотники только ускоряют этот процесс. Благодаря им любая западная техника моментально выходит из строя. И вот пример - танк сгорел, даже не успев выехать на огневую позицию.

Красноармейское направление сейчас едва ли не самое критичное для ВСУ. Довольно печально для неонацистов развиваются события и в Курском приграничье. По некоторым данным, наши подразделения продвинулись в районе Малой Локни и хутора Никольский. Все основные пути поставок оружия полностью отрезаны и контролируются российской артиллерией и авиацией. Противник фактически окружен.