В израильском парламенте произошла потасовка

Толчки, пинки и удушающие приемы. Серьезная потасовка в израильском парламенте. Подрались охранники Кнессета и родственники заложников, похищенных ХАМАС.

Близкие пленников пытались прорваться на заседание, посвященное вопросам безопасности. А именно - действиям силовиков, которые не смогли предотвратить атаку 7 октября 23-го года.

Изначально людей обещали пустить на слушания, но потом передумали. Решение объяснили тем, что желающих оказалось слишком много. Отцу одного из заложников во время драки стало плохо. Ему потребовалась медицинская помощь.