В Иркутске проходит Центральноазиатская конференция международного клуба "Валдай"

США и Европа активизировали свою деятельность в Центральной Азии, чтобы подавить рост антизападных настроений. Об этом сегодня заявили в нашем МИДе на полях Центральноазиатской конференции международного клуба "Валдай". Она открылась сегодня в Иркутске.

Дискуссии посвящены сотрудничеству России со странами региона в условиях кардинальных изменений в геополитике. Участвуют представители десяти государств, включая Китай, Индию, Иран и Казахстан. Эксперты обсуждают темы многополярности, евразийской безопасности, торговли и демографии.

"От практического взаимодействия в экономической, транспортной и иных сферах между Россией и странами Центральной Азии, кончая вопросом позиционирования всего региона в мире и кончая нашими отношениями в этом возникающем новом многополярном мире. Какой он будет, нам предсказать трудно. Предсказать нам это сложно. Но наша задача - самим себе и тем, кто нас будет слушать, помочь точнее понять ту реальность, в которой мы живем", - отметил Андрей Быстрицкий, председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай".