Собянин принял участие в церемонии закладки камня на месте монумента Алиеву в Москве

В Москве установят памятник бывшему президенту Азербайджана Гейдару Алиеву. Скульптура появится в сквере по Леонтьевскому переулку рядом с посольством.

Сегодня заместитель председателя правительства Виталий Савельев, министр транспорта Роман Старовойт и мэр Сергей Собянин заложили первый камень в основание будущего монумента.

Дважды герой социалистического труда, Алиев был выдающимся государственным и политическим деятелем, возглавлял комиссию совета министров СССР по строительству и освоению Байкало-Амурской магистрали