Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Андрея Мигура из Тюменской области

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш сюжет о 9-летнем Андрее Мигура из Тюменской области. Мальчик борется со смертельной болезнью - острым лимфобластным лейкозом. После тяжёлого курса химиотерапии ребёнок смог выйти в ремиссию, но рак вернулся и случился рецидив. Теперь, чтобы победить недуг, Андрею срочно требуется специальное сопроводительное лечение, которое снизит риски смертельных осложнений. Необходимые лекарства стоят более шести миллионов рублей. Родители в отчаянии и просят о помощи всех неравнодушных.

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Андрея. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции.

Заяц Серега преодолел уже тысячи километров - вместе с Андреем. Сейчас мальчик на лечении в Санкт-Петербурге - сдает анализы и проходит обследование. На руке - катетер, который ребёнок, кажется, уже не замечает.

Андрей стойко переносит все медицинские манипуляции и отлично разбирается в лекарствах. Врачи называют его "активным пациентом". Андрей своим неизменно боевым настроем поддерживает близких, которым очень сложно примириться с ситуацией. Мальчик родился здоровым. А в три года стал жаловаться на боль в коленях. Врачи долго не могли поставить диагноз - анализы ничего не показывали. Так продолжалось три месяца.

"Он за это время похудел, стал очень мало кушать, практически совсем слег. Как нам сказал: "Я разучился ходить", - рассказывает Наталья Мигура, мама мальчика.

"Больно было ходить. Я прямо вставал - и не мог ходить. Мне приходилось ползать, чтобы дойти до мамы или покушать", - говорит Андрей.

Наконец мальчика направили в областную больницу в Тюмени, и там смогли определить точный диагноз - острый лимфобластный лейкоз. "Я даже не помню тот момент, когда нам сказали первый раз диагноз - было все в тумане. Я врача слышу, но я не ее не понимаю, я просто ее вижу… Почему это с нами произошло", - сказал Андрей Мигура.

Ребенку сразу назначили курс химиотерапии, но организм плохо отреагировал на тяжелые препараты - Андрей попал в реанимацию. Его состояние удалось стабилизировать. Мальчик вышел в ремиссию, стал жить почти обычной жизнью. Пошел в школу. Но смог доучиться только до второго класса.

Андрей снова стал жаловаться на боль в суставах. Пункция показала, что спустя два года болезнь вернулась. Для семьи это был удар. Мальчику сделали пересадку костного мозга, донором стал папа. Это обеспечило затишье, но оно было коротким. Снова случился рецидив.

"С учетом того, что у Андрея будет выполнена повторная трансплантация костного мозга, риски развития тяжелых инфекций, многократны. Андрею необходима массивная антибактериальная терапия, противогрибковая, противовирусная, а также терапия белковыми иммуноглобулинами с целью приживления трансплантата и дальнейшей жизни пациента", - рассказала Елена Добровольская, врач - детский онколог клиники "НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой".

Необходимое лечение, от которого зависит жизнь мальчика, стоит очень дорого - более шести миллионов рублей. Родители в отчаянии.

"Хoчу попросить помощи всех неравнодушных людей. Спасти Андрея. Без вашей помощи мы не можем в такое короткое время собрать такую большую сумму", - говорит Наталья Мигура.

Болезнь в любой момент может дать осложнения, поэтому Андрей прямо сейчас нуждается в вашей помощи. Чтобы не потерять последнюю надежду на жизнь и исполнить заветную мечту - стать пилотом.

Ещё раз напомним - времени у Андрея очень мало, смертельная болезнь быстро прогрессирует и оставляет всё меньше шансов. Начать лечение мальчику нужно как можно скорее - и ваша помощь необходима прямо сейчас. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Андрея Мигура, программа 2231