Оборона украинской армии у населенного пункта Загрызово в Харьковской области прорвана. Как сообщил военный эксперт Андрей Марочко, подразделения ВС России продвинулись почти на 1 километр вдоль Оскольского водохранилища.

По данным эксперта, юго-восточнее Загрызово российские войска заняли лесополосу протяженностью около 1,5 километра. Марочко добавил, что в результате продвижения на этом участке фронта ВС России также заняли две лесополосы западнее Лозовой и прошли до 600 метров в направлении Новой Кругляковки. Кроме того, российские бойцы заняли позиции по обоим берегам реки Журавка северо-западнее населенного пункта Зеленый Гай, приводит слова эксперта ТАСС.

Также стало известно об обрушении обороны ВСУ в Курской области. ВС России разгромили несколько опорных пунктов ВСУ на подступах к Малой Локне. Украинские ресурсы признают, что российская армия взяла под огневой контроль всю логистику ВСУ в Курской области.