SHOT: Брухунова накопила более 300 тысяч долгов по коммуналке за элитную квартиру в Москве

У Татьяны Брухуновой нашли крупный долг по коммунальным платежам. Жена юмориста Евгения Петросяна, по данным Telegram-канала SHOT, годами не платила за ЖКУ.

Как выяснили журналисты, на Брухунову оформлено две квартиры — одна площадью 77,5 квадрата на Лесной улице, а вторая — 232-метровая в Хамовниках. Первая квартира оценивается в 54 миллиона рублей. За этой недвижимостью долгов нет.

А за второе жилье — элитную квартиру в ЖК "Садовые кварталы", жена Евгения Вагановича платить регулярно забывала. "Брухунова должна 128 тысяч рублей квартплаты, еще 179 тысяч рублей — взносы за капремонт, а также около 7 тысяч рублей — за ЖКУ. Всего — 314 тысяч", — сообщает SHOT.

Роскошная квартира жены юмориста оценивается в 441 миллион рублей. Татьяна Брухунова владеет этой недвижимостью с 2017 года. В комплекте с квартирой супруге Петросяна досталось машино-место и три нежилых помещения на почти 5 миллионов рублей.

Отметим, что сейчас Татьяна Брухунова не в Москве. Жена юмориста отдыхает на Байкале. Как она призналась в одном из интервью, поездка на озеро — ее давняя мечта.