Bloomberg: Зеленскому придется унижаться перед Трампом после ссоры в Белом доме

Президент Украины должен всеми силами стремиться наладить отношения с США после того, что он устроил в Белом доме. Возможно, Зеленскому придется даже унижаться перед Дональдом Трампом. Такого мнения придерживаются европейские союзники Киева.

Лидеры ряда стран Европы полагают, что президент США пытается оказать давление на своего украинского коллегу, чтобы тот извинился и подписал сделку по ресурсам. В числе тех, кто призывает Зеленского восстановить отношения с американским лидером, — Великобритания и Франция.

"Европейские союзники полагают, что Зеленскому, возможно, придется унижаться перед Трампом, поскольку простого извинения вряд ли будет достаточно", — пишет Bloomberg.

Между тем США приняли решение приостановить предоставление военной помощи Украине. Это подтвердил представитель Белого дома. О намерении прекратить поставки вооружения Киеву Дональд Трамп заговорил после встречи с Владимиром Зеленским. Президент США считает, что Киев не стремится к мирному урегулированию конфликта.

Напомним, Трамп и Зеленский провели переговоры 28 февраля. Встреча начиналась довольно позитивно, американский лидер встречал украинского коллегу на крыльце Белого дома и даже пошутил по поводу одежды Зеленского. Но, в ходе переговоров между президентами произошла перепалка. Трамп обвинил Зеленского в неуважении и выставил вон.