Раскрыты подробности приостановки военной помощи США Украине

Приказ о приостановке американской военной помощи Украине, отданный президентом США министру обороны Питу Хегсету, касается также вооружения, находящегося в Европе. Об этом пишет New York Post.

Издание поясняет, что приказ Дональда Трампа приостанавливает отправку всего американского военного оборудования, которое еще не находится на Украине. Это относится и к вооружению на территории европейских стран.

Американские СМИ минувшей ночью сообщили, ссылаясь на источники в Белом доме, что вся военная помощь Вашингтона Киеву приостановлена. Уточняется, что американский президент изменит свое решение только если Киев продемонстрирует приверженность мирным переговорам. В минувшую пятницу, по итогам встречи с украинским лидером, Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.