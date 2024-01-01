ФСБ арестовала жителя Воронежа по обвинению в госизмене

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали гражданина России, передавшего информацию о работе режимного военного предприятия украинским спецслужбам. По данным следствия, житель Воронежа сам установил контакт с СБУ.

В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что гражданин России 1991 года рождения подозревается в преступлении, предусмотренном статьей о государственной измене. По данным следствия, задержанный установил контакт с представителем Службы безопасности Украины в 2024 году.

ФСБ установила, что задержанный посредством иностранного мессенджера WhatsApp передал иностранной разведке сведения о деятельности режимного военного объекта. Эти данные могут быть использованы против Вооруженных Сил Российской Федерации. В отношении россиянина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, возбуждено уголовное дело, передает ТВЦ.