Даная Пригожина пишет послания пропавшему на СВО мужу

Дочь Иосифа Пригожина Даная уже больше года ждет возвращения мужа с СВО. Евгений пропал без вести еще в декабре 2023 года.

Об исчезновении супруга Даная рассказала только в феврале этого года. Дочь продюсера не верит, что ее любимого больше нет в живых. Один из сослуживцев Евгения связался с семьей и сообщил, что был с зятем Пригожина на боевом задании в декабре 2023 года. По словам мужчины, их взвод попал под артобстрел, муж Данаи был ранен в область бедра. С тех пор его никто не видел.

Дочь продюсера отказывается верить, что у ее мужа не было шанса выжить. Даная пишет Евгению послания, размещая их на своей странице в соцсети. 3 марта у супругов была годовщина свадьбы, в важный день Пригожина обратилась публично к мужу.

"Сегодня годовщина свадьбы и годовщина нашего с тобой знакомства. Верю, надеюсь и жду. Мы с сыном гордимся тобой и безумно скучаем. Без тебя наш мир опустел… Так многое хочется сказать…" — написала Даная.

Поклонники беспокоятся за девушку, ведь два года назад у нее были серьезные проблемы со здоровьем — Даная перенесла микроинсульт. Люди простят Пригожину меньше думать о плохом и сосредоточиться на воспитании сына.