"Радиостанция судного дня" резко активизировала работу

"Радиостанция судного дня" резко увеличила число выдаваемых в эфир сообщений. Согласно логам эфира, которые ведутся в Telegram-канале наблюдателей, в феврале на частоте УВБ-76 прозвучало 46 передач.

Рекордное число сообщений – 25 - прозвучало на УВБ-76 12 февраля. В этот день с 9:09 до 16:41 по московскому времени в эфире передали слова "огрубение", "дитя", "сучение", "буйнакск", "приплод", "комиссар", "жадюга" и "длиннущий". Также прозвучали менее понятные "оптошум", "сортостаж", "елецобазаз", "штатогном", "менрошарж" и "хрущоплоб".

Отмечается, что передачи в 16:25 и 16:36 были особенными: в обоих случаях прозвучало больше одного слова. 12 февраля состоялся первый за долгое время телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.