Проверку системы оповещения населения проведут в России

Масштабная проверка системы оповещения населения пройдет во всех регионах России. Завтра, 5 марта, экстренные службы в тестовом режиме подадут сигнал "Внимание всем!".

Зазвучат сирены и громкоговорители. Эфиры теле- и радиоканалов будут прерваны и замещены информационным сообщением. Важно сохранять спокойствие.

Тестирование системы оповещения проводят два раза в год. Это необходимо для проверки готовности оборудования и дежурного персонала на случай реальных угроз природного или техногенного характера.