Прилучный снова подал в суд на Агату Муцениеце

Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись еще в 2020 году. Но судебные разбирательства между артистами не прекращаются до сих пор.

Во время развода супруги договорились, что дети будут жить с мамой, а отец выделит на их содержание по 100 тысяч рублей в месяц на каждого. Но в пролом году Агата решила, что сумму алиментов пришло время повысить. Муцениеце подала в суд на Прилучного. То разбирательство Агата выиграла, суд обязал Павла выплачивать алименты на сына и дочь.

Но актер не был готов солидную часть гонораров отдавать бывшей жене, пусть и шли эти деньги на содержание его детей. Прилучный решил через суд определить место жительства наследников. Пока шли разбирательства, сын артистов Тимофей переехал к папе и его новой жене Зепюр Брутян. Мальчик прервал общение с мамой, с младшей сестрой Мией он видится только когда она приезжает в гости в дом Прилучного и Брутян.

Но и этого звезде фильма "Мажор" оказалось мало. Прилучный снова подал в суд на Муцениеце. Павел направил апелляционную жалобу, в которой требует снижения размера алиментов. Предположительно, адвокаты актера попробуют оспорить выплаты на содержание сына с момента его переезда к Прилучному, пишет "СтарХит".