Кто сможет уйти на пенсию в 50 лет и что для этого нужно сделать

Часть россиян может уйти на пенсию по старости досрочно. Для этого необходимо иметь минимум 30 пенсионных баллов и быть работником вредного производства.

В федеральном законе прописано, что страховая выплата по старости назначается досрочно россиянам, работавшим на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах, на производстве с тяжелыми условиями труда, а также механизаторам комплексных бригад на погрузочно-разгрузочных работах в портах. Проработать год на таком производстве и уйти на пенсию досрочно не получится. Для каждой специальности необходимо иметь определенный стаж.

Также право на преждевременный уход на пенсию, согласно закону, имеют рабочие локомотивных бригад и организации перевозок и безопасности движения на железнодорожном транспорте, метрополитене, а также трудившиеся в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах на полевых геолого-разведочных работах, на лесозаготовках.

Кроме того, некоторые женщины могут уйти на пенсию в 50 лет. Это касается россиянок, которые трудились трактористами-машинистами в сельском хозяйстве и других отраслях экономики, машинистами строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин, в текстильной промышленности с повышенной интенсивностью и тяжестью. На таком производстве нужно проработать не менее 15 лет и иметь страховой стаж минимум 20 лет.